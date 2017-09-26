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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Palabıyık’ın notu belli oldu!

Gözlemci Hamza Işın’ın derbinin olay hakemi Ali Palabıyık hakkındaki raporu merak konusu olmuştu. Ve raporun ayrıntıları ortaya çıktı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Palabıyık’ın notu belli oldu!

Gözlemci Hamza Işın’ın derbinin olay hakemi Ali Palabıyık hakkındaki raporu merak konusu olmuştu. Ve raporun ayrıntıları ortaya çıktı

26 Eylül 2017 Salı 14:54
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Palabıyık’ın notu belli oldu!
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HAMZA Işın'ın raporunda Palabıyık hakkında kamuoyunda tartışıldığı kadar olumsuz ifadeler bulunmuyor. Işın, derbiyi raporda ‘çok zor maç' olarak tarif etti. Ali Palabıyık'ın kontrolü kaybetmediğini ve özellikle kartlarında tutarlı davrandığını yazdı. İşte pozisyon pozisyon derbi…

Hamza Işın'a göre 18. dakikada Medel-Janssen mücadelesinde çalınan penaltı, 41'de Quaresma'nın ikinci sarıdan atılması, 45. dakikada Neto'ya gösterilen kırmızı kart, 85. dakikada Atiba'nın elle oynamasına çalınan penaltı ve kendisinin atılması ile 88. dakikada İsmail Köybaşı'na gösterilen kırmızı kart kesinlikle doğru kararlardı.

Şenol Güneş'in oyundan neden atıldığını ve Oğuzhan'ın maç bitimi gördüğü ikinci sarı kartın sebebini de maç bitimi yine hakemlerden öğrenen Hamza Işın, Ali Palabıyık'ı tek bir pozisyonda hatalı buldu.

Bu da Hasan Ali'nin Cenk'e yaptığı harekette penaltı kararı vermemesi… Negredo'nun iptal edilen golünde ise hatalının yan hakem Cem Satman olduğu vurgulandı.

Sonuç olarak Ali Palabıyık'a 7.9 not verildi. Bunun anlamı, maksimum 2 hafta dinlenme. Ancak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yakın çevresine, böylesi zorlu bir maçta kritik kararlar vermek zorunda kalan Palabıyık'ın Cenk'in penaltı pozisyonu dışında kabul edilebilir yönetim sergilediğini söylediği öğrenildi. Bu nedenle Ali Palabıyık'ın kızağa çekilmeme ihtimali olduğu kaydedildi.

(Fanatik)

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Ali PalabıyıkNot
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