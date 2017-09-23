Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi gerginlik

KADIKÖY'DE oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi stadyum önünde gerginlik yaşandı. Bir servis şoförü ile stada polis eşliğinde getirilen Beşiktaş taraftarı arasında laf kavgası çıktı. Bunun üzerine taraftarlar servise saldırdı. Servis şoförü kendini araca kapatarak saldırıdan kurtulurken, kısa sürede çevik kuvvet olay yerine geldi. Çevik kuvvet taraftarları iterek uzaklaştırdı. Bu sırada bazı taraftarlar tekrar servise saldırınca, şoför gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı.