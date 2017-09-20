FENERBAHÇE Beşiktaş derbi maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'e ve Şampiyonlar Lig'ine iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenen ve Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe Alanya galibiyeti sonrası Beşiktaş derbisini kazanarak hem moral hemde kötü gidişata bir dur demek amacında. Peki bu önemli mücadele ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 23 Eylül 2017 Cumartesi günü oynanacak ve mücadele 19:30'da başlayacak. Büyük derbi BEIN Sports üzerinden canlı yayınlanacak.

Derbi biletleri satışta

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı.

Süper Lig’in bu sezonki ilk derbisinde Fenerbahçe 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ve Temsilci Üyeleri bugünn, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri ise biletlerini çarşamba günü satın alabilecek. 21 Eylül Perşembe günü ise derbi maçın biletleri genel satışa çıkarılacak. Bilet fiyatları şu şekilde:

Okul açık-Migros tribünü: 80 TL

Fenerium üst-Maraton üst A-B-H-I Blok: 100 TL

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G Blok: 120 TL

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I Blok: 180 Tl

Fenerium alt-Maraton alt C-G Blok: 200 TL

Fenerium alt-Maraton alt D-F Blok: 230 TL

Maraton alt E Blok: 275 TL

Fenerium Alt E Blok: 300 TL

1907 Tribünü: 400 TL

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, ikinci bölümde ise sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Martin Skrtel çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 20 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

Fenerbahçe, FIFA'nın Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla yapılan futbolcu uygunluğu başvurusunu kabul ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişki yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir."