Fenerbahçe başkanı Ali Koç Trabzon'a geldi! İlk sözleri bakın ne oldu

SPOR Toto Süper Lig’in 13´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.Trabzon Havalimanı’na gelen ve dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon´da konaklayacakları otele hareket etti.Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otele ulaşan Fenerbahçe kafilesinde Yassine Benzia yer almadı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un da kafile ile birlikte Trabzon'a geldiği görüldü. Bununla beraber 7 yıl sonra ilk kez bir Fenerbahçe başkanı Trabzon’da maç izleyecek. Ali Koç, ‘Bu nasıl bir duygu?’ sorusuna, “Normali de bu değil mi?” şeklinde yanıt verdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, pazar saat 19.00´da Medical Park Stadı´nda karşı karşıya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018, 00:05