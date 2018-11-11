Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı bu akşam

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 4 haftadır puan alamayan Aytemiz Alanyaspor'da hedef, İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek

Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı bu akşam
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 4 haftalık mağlubiyet serisine Fenerbahçe deplasmanında son vermek istiyor. Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hedef puan ya da puanlarla Alanya'ya dönmek. Hafta başında Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran ve yola Sergen Yalçın ile devam etme kararı alan Turuncu-Yeşilli ekip, zorlu mücadeleye alt yapı hocası Mustafa Camunak yönetiminde hazırlandı. Bu akşam Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Arena'da oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. 
 

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 18:02
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