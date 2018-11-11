Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı 11.11.2018 | CANLI ANLATIM

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 4 haftalık mağlubiyet serisine Fenerbahçe deplasmanında son vermek istiyor. Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hedef puan ya da puanlarla Alanya'ya dönmek. Hafta başında Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran ve yola Sergen Yalçın ile devam etme kararı alan Turuncu-Yeşilli ekip, zorlu mücadeleye alt yapı hocası Mustafa Camunak yönetiminde hazırlandı. Bu akşam Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Arena'da oynanacak mücadele saat 18.00'de başladı. Zorlu mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

Alanyaspor maça, Kalede Haydar, savunmada Merih, Tzavellas, NSakala, Baiano, orta alanda, Ceyhun, Efecan, Maniatis, Hücum hattında Fernandes, Djalma, Cisse 11'i ile başlıyor.

Fenerbahçe ise, Harun, Hasan Ali, Isla, Şener, Ayew, Frey, Valbuena, Slimani, Neustaedter, Skertel, Eljif 11'i ile sahada.

CANLI ANLATIM

31' Fenerbahçe, Frey'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 2-0

26' Sağ kanattan son çizgiye inen Şener'in ortasında Frey'in vuruşu savunmadan döndü. Devamında tekrar topu alan İsviçreli futbolcu yine savunmayı geçemedi.

27' Alanyaspor'da oyunun başlamasını geciktiren Ceyhun Gülselam sarı kart gördü.

24' Sol kanattan hızla ceza alanına sokulan Eljif'in yerden pasına altı pasın önünde Frey topuğuyla dönerek nefis bir vuruş yaptı, top kaleci Haydar'da kaldı.

19' Fenerbahçe Ayew'in golüyle 1-0 öne geçti.

17' Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam sarı kart gördü.

10' Maçın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçiliyor.

9' Sağ kanattan içeri sokulan Ayew'in ortasında arka tarafta topu kontrol eden Frey vuruş açısı bulamadı.

8' Fenerbahçe savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

7' Alanyaspor bu anlarda oyuna ortak olmaya çalııyor. Fenerbahçe kontrolü biraz daha rakibine bıraktı.

5' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Valbuena ortaladı, kaleci Haydar topa çıkarken Skrtel ona faul yaptı. Top Alanyaspor'da.

MAÇ BAŞLADI.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 18:34