Fenerbahçe Avrupa'da güldü

METRO Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 üstün geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 41-24 önde gitti.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 58-46 önde bitiren Fenerbahçe, müsabakadan 79-63 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla grupta ikinci galibiyeti elde ederken, BLMA ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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