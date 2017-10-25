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Fenerbahçe Avrupa'da güldü

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi BLMA'yı 79-63 yendi

Fenerbahçe Avrupa'da güldü

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi BLMA'yı 79-63 yendi

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:19
Fenerbahçe Avrupa'da güldü
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METRO Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16  üstün geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 41-24 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 58-46 önde bitiren Fenerbahçe,  müsabakadan 79-63 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla grupta ikinci galibiyeti elde  ederken, BLMA ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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