Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat’tan el hareketi açıklaması: ‘Çarpıtıldı’

FENERBAHÇE Asbaşkanı Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra statta çekilen bir fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin 2-1 kazandığı maçın ardından tribünde yaptığı el hareketinin çarpıtıldığını söyleyen Fırat, şu ifadeleri kullandı;

“Bazı gazetelerde şahsımla ilgili çıkan bir fotoğraf çarpıtılarak yanlış servis edilmiştir.

Maçı protokolde değil, yönetim locamızda izledim. Öncelkle bu bilgi yanlış verilmiştir. Yaptığım jest, mimik ve vücut dilim ise çarpıtılmıştır. Arkadaşlarımla kendi aramızda yaptığımız bir şakadan öteye gitmeyecek bir hareketin rakip takım ve yöneticileriyle hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca beni tanıyan herkes böyle bir eğilim içerisinde olmayacağımı bilir, bilmelidir.

Algı manipülasyonu yapmak adına ismim kullanılarak yapılan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

Önder Fırat

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı”