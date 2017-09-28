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Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu'ndan zehir zemberek açıklamalar

Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş derbisinden sonra devam eden tartışmalarla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın, efendi sıfatını kullanmamasını istedi

Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu'ndan zehir zemberek açıklamalar

Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş derbisinden sonra devam eden tartışmalarla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın, efendi sıfatını kullanmamasını istedi

28 Eylül 2017 Perşembe 14:26
Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu'ndan zehir zemberek açıklamalar
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FENERBAHÇE Asbaşkanı  Şekip Mosturoğlu, Eljif Elmas'ın imza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında  Beşiktaş Başkanı  Fikret Orman'ın açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Mosturoğlu'nun çok konuşulacak açıklamaları;

"EFENDİ BEŞİKTAŞ'I SIFAT OLARAK KULLANMALARINA GEREK YOK"

"Fikret Orman'ın geçen akşam yaptığı açıklamalarının bazılarında sorun olduğunu düşünüyorum. Türkçe'yi ben de iyi kullanan bir insanım. TDK karşılığı isim ve sıfat olarak değişir. Sıfat; görgülü, nazik anlamına geliyor.  Fikret Orman sürekli konuşmalarında 'Efendi  Beşiktaş'ı sıfat olarak kullanıyorsa bunu kullanmasına gerek yok. Sıfatı kamuoyu takdir eder. İsim şeklindeki anlamı ise; sözü geçen kimsedir. Biz var olduğumuz sürece  Fenerbahçe buna müsaade etmez."

"PEPE, QUARESMA, MEDEL, OĞUZHAN İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ"

" Leipzig maçı sonrası futbol oynamaya gelen iyi niyetli oyunculardan oluşan bir takımla güzel futbol oynamak isteyen sporcular vardı o yüzden keyifli bir akşam oldu. Söylediklerine katılıyorum. Eğer derbide Pepe, Medel,  Quaresma, Oğuzhan da iyi niyetli sahaya çıksaydı futbol adına iyi sonuçlar olurdu."

"JANSSEN'E TEKME ATMAYA GÖTÜRECEK SEBEP NEDİR?"

"Valbuena'dan çalım yiyen  Quaresma'yı tekme atmaya iten nedir? Kendi vatandaşı  Babel'in Janssen'e tekme atmaya götürecek sebep nedir? Basit bir çıkarımla ya Anadolu Yakası'nın havası ya da  Quaresma aynı hareket yapıldığında kırmızı kart gösterilmemesi. Ya da  Yusuf Erdoğan'ı sakatlandığında sarı kartla geçiştirilmesi diyebilirim."

"FENERBAHÇE'YE KÜFÜR EDİLDİĞİNİ DUYMADI SANIRIM"

" Fikret Orman geçen sene  Beşiktaş ile oynadığımız kupa maçında Hasan  Çetinkaya'nın başının yarıldığını, teknik direktörünün topçumuzun boğazını sıktığını görmedi herhalde. Yine  Leipzig maçının yüksek atmosferi içerisinde  Fenerbahçe'ye küfür edildiğini de duymadı sanırım. Futbolda dün yoktur bugün vardır yaygın bir bakış açısıysa  Fikret Orman buna uyuyor."

"FİKRET ORMAN BOŞUNA ÇABALIYOR"

"Hakem ofsayt gerekçesiyle maçı mı durdurdu, yoksa gol mü olmuştu? Benim gördüğüm,  Cenk Tosun'un ve Negredo'nun hareketleri düdüğün çaldığını ve pozisyonun durduğunu gösteriyor. Durmuş bir pozisyonda atılan gol hakem hatasıysa  Fikret Orman başka bir maç izlemiş olabilir. Bir tek bu hatadan dolayı aldığımız haklı galibiyetin sonucunu ortadan kaldırmaya çalışıyorsa  Fikret Orman boşuna çabalıyor."

'KİMİN DAHA MÜSLÜMAN OLDUĞUNA KAMUOYU KARAR VERİR"

Fikret Orman'ın 'En Müslüman kulüp biziz' açıklamasını değerlendiren Mosturoğlu, "Elhamdülillah büyük çoğunluğu Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kimin daha Müslüman olduğuna kamuoyu karar verir.  Türkiye çok büyük bir türbülanstan geçti ülke olarak. Türbülans sırasında bağımsızlığı tehlikeye girdi. Biz orada devletimizin, milletimizin,  Atatürk İnkilapları'nın yanındayız dedik. Bu konuda da fikirlerini söylemesini bekliyoruz. Bütün kulüpleri rencide edici 'en benim' şekilde konuşmaya başlıyor." dedi.

"İSPAT ETSİNLER İSTİFA EDERİZ. ŞEREFSİZLİKTİR BU"

Derbi maçta seremonide eliyle 8 işareti yapan çocuklar hakkında  Fikret Orman'ın sarfettiği sözlere yanıt Mosturoğlu, " Fikret Orman seremoniye getirilen çocukları yönlendirdiğimizi söylüyor. İspat etsin topyekün istifa ederiz. Şerefsizlik olur bu çocuklara bunu söylemek. Herkesin çoluğu çocuğu var. Biz onları yönlendiremeyiz. Ne yap diyebiliriz, ne yapma diyebiliriz. Ben de bir babayım, kızıma söylemem. Oraya konuk olarak gelmiş bir ailenin çocuğuna bunu söyleyeceğim. Şahıslarımızla alakalı bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiGazi Mustafa KemalSarı LacivertlilerRicardo Quaresma
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