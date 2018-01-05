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Fenerbahçe, Antalya’ya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig’de verilen aranın ardından devre arası kampı için Antalya’ya geldi

Fenerbahçe, Antalya’ya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig’de verilen aranın ardından devre arası kampı için Antalya’ya geldi

05 Ocak 2018 Cuma 09:17
Fenerbahçe, Antalya’ya geldi
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İKİNCİ yarı hazırlıkları için kamp yapacak olan Fenerbahçe, Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertlileri havaalanında taraftarlar karşılarken Teknik Direktör Aykut Kocaman’a çiçek verdiler. Tezahüratlar eşliğinde otobüse binen futbolcular kamp yapacağı otele doğru yola çıkarken taraftarlar da yaktıkları meşalelerle takımlarına desteğini sürdürdü. Hazırlıklarına yarın sabah 10.30’da yapacağı antrenmanla başlayacak olan Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Robin Van Persie dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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FenerbahçeAntalya
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