İKİNCİ yarı hazırlıkları için kamp yapacak olan Fenerbahçe, Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertlileri havaalanında taraftarlar karşılarken Teknik Direktör Aykut Kocaman’a çiçek verdiler. Tezahüratlar eşliğinde otobüse binen futbolcular kamp yapacağı otele doğru yola çıkarken taraftarlar da yaktıkları meşalelerle takımlarına desteğini sürdürdü. Hazırlıklarına yarın sabah 10.30’da yapacağı antrenmanla başlayacak olan Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Robin Van Persie dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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