Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri bugün açıkladı 

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri bugün açıkladı. MHK, 11 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçına ise İzmir Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Alper Ulusoy'u atadı. Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşma yöneten Alper Ulusoy, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maç yönetti. Deneyimli hakem, bugüne kadar temsilcimiz Alanyaspor'un ise 9 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 yenilgi elde etti. Alper Ulusoy'un bu maçta yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Nariç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

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