Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri bugün açıkladı. MHK, 11 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçına ise İzmir Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Alper Ulusoy'u atadı. Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşma yöneten Alper Ulusoy, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maç yönetti. Deneyimli hakem, bugüne kadar temsilcimiz Alanyaspor'un ise 9 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 yenilgi elde etti. Alper Ulusoy'un bu maçta yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Nariç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.