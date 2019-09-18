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Fenerbahçe, Alanyaspor maçına itiraz etmişti! MHK, son noktayı koydu

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve kural hatası iddialarıyla gündeme gelen Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, "Kesinlikle kural hatası yok" dedi.

SPOR 18.09.2019, 10:14 18.09.2019, 10:17
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına itiraz etmişti! MHK, son noktayı koydu
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FENERBAHÇE Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor'un attığı ilk ve ikinci golle ilgili detaylı incelemelerde bulunup maçın tekrarı için başvuru yapmaya karar verdi.Çok tartışılan kural hatası itirazları ve hakem eleştirileriyle ilgili Sözcü gazetesine konuşan MHK Başkanı Zekeriya Alp, "Kesinlikle kural hatası yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor" dedi.

"YORUMCULAR ORTAMI BİLEREK GERİYORLAR"

Alp, "Göreve başlarken Nihat Özdemir başkana da söyledim; her hakemi her maça veririm. Yok Fenerbahçe o hakemi istemiyor, yok Beşiktaş bunu istemiyor, Trabzon ile o hakemin sorunu var... 'Şu maçta şu, bu maçta bu' yaklaşımıyla hakem de bulamayız. Neymiş VAR bunu görmüş, öbürünü görmemiş... Biz bilimsel çalışıyoruz. Hakem 'siyah beyaz' hata yaptıysa dinlendirilir. Gözlemci raporuna göre karar veririz. Yorumcular ortamı bilerek geriyorlar" dedi.

"KURAL HATASI YOK"

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına kural hatası olup olmadığı sorulan Alp, "Kesinlikle kural hatası yok. Çok da güzel maç yönetti; aslan gibi yönetti. Maçta hiçbir sorun yok. Ne yapalım? Bu hakemlerle bu ligi götüreceğiz. Galatasaray maçını Palabıyık kötü mü yönetti? Meler Beşiktaş maçında kötü müydü? Hem Fener hem Beşiktaş yenildi. Galatasaray zor kazandı. Trabzon beraberliğe razı oldu. Demek ki büyük-küçük takım yok. Hakemlerimiz çıkıp adam gibi maç yönetiyor. Hakemlerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Çünkü sahada adaleti onlar sağlıyor.

"HALİS ÖZKAHYA İYİYDİ"

Bana göre kural hatası yok. Ama hukuk kuruluna başvurabilirler. Orada incelenir. Halis Özkahya çok iyi maç yönetti" değerlendirmesinde bulundu.

#MHK #Alanyaspor #Fenerbahçe
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