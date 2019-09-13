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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü

SPOR 13.09.2019, 15:27
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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SARI-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışması teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, saat 11.00'de başladı. Fenerbahçeli futbolcular ilk olarak koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Fenerbahçe #Alanyaspor
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