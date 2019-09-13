Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SARI-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışması teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, saat 11.00'de başladı. Fenerbahçeli futbolcular ilk olarak koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.