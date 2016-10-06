Fenerbahçe, Alanyaspor'a hazırlanıyor

SAAT 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Üst sahada yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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