Fenerbahçe Alanya’da
Süper Lig’in 4. haftasında yarın Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe Alanya'ya geldi
SPOR 15.09.2019, 16:21
SÜPER Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile 2. sıradaki rakibi Fenerbahçe, yarın akşam Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip, deplasmanda yarın oynayacağı Alanyaspor maçı için Alanya'ya ulaştı. İstanbul'dan saat 13.15 itibariyle hareket eden sarı lacivertliler, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini bir grup sarı lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildiler. Kafile daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak Alanya’da kalacakları otele geçti.
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|5
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|5
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|4
|4
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