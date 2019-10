'Fenerbahçe 3 oyuncumuza teklif yaptı'

İSTANBUL Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın son oynadığı Fransa mücadelesinde 3 oyuncularının ilk 11'de olduğunu hatırlatarak, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ülkemizin güzide takımlarının ilk 11'de toplam 2 oyuncusu var, Başakşehir'den 3 oyuncu var. Bu bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesi." dedi.



Bunun "Medipol Başakşehir" projesinin başarısını da ortaya koyduğunun altını çizen Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Fransa maçları hepimizi inanılmaz mutlu etti. Başakşehir Futbol Kulübünün ayrıca mutluğu şu: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ülkemizin güzide takımlarının ilk 11'de 2 oyuncusu var, Başakşehir'den 3 oyuncu var. Mert, Mahmut ve İrfan Can Kahveci... Bunun yanında 4 yıl önce futbolu bırakmayı düşünen bir Emre Belözoğlu'nu düşündüğünüzde, ona kucak açıp inandığımızı ve bu ailenin içerisine katılmasının onu futbola döndüreceğine inandığımız için o gün davet ettik, kendisi de geldi. Dört yıl önce futbolu bırakacak birisi bugün milli takımın en önemli oyuncusu ve kaptanlığını yapıyor. Onun yanında Cengiz Ünder, aynı durumda. Bize geldiğinde 1 sene içerisinde hepimizi şaşırttı ve tarih yazdı. Bugün Roma'da muazzam bir çıkış yaptı, sözleşmesi uzatıldı ve bugün milli takımın en önemli oyuncusu. Baktığınızda 3 2 gibi ilk 11'de oynayan... Bu projenin çok önemli bir proje olduğunu, Başakşehir'in 5 yılda Türk futboluna her açıdan çok önemli şeyler kazandırdığını, sadece kendi başarısı değil, milli takıma da önemli oyuncular kazandırdığını görüyoruz."



Kadrolarında, A Milli Takım'ın kaptanlığını yapmış Arda Turan ve Mehmet Topal gibi iki deneyimli ismin de bulunduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Onların da yakın zamanda eski enerjilerini yakalayıp A Milli Takım'a gideceklerine inanıyorum. Dolayısıyla proje doğru olunca sonuçları da doğru oluyor. Ümit Milli Takım da aynı şekilde. Ümit Milli Takım'ın kaptanı Berkay ve sol bek Cemali bizim takımımızda, Cemali, Eskişehirspor'da kiralık olarak devam ediyor. Başakşehir A ve Ümit Milli Takım'a oyuncu vermeye devam ediyor. Ben inanıyorum ki bu gruptan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu) Allah'ın izniyle Avrupa Şampiyonası'na gideriz." ifadelerini kullandı.

Kulübün şirket mantığı ile yönetilmesi ve uzun soluklu planlar yapmalarının başarıyı getirdiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Emin adımlarla, uzun vadeli planlar yaptığınızda, teknik direktörden oyuncunuza kadar herkes bu işe çok daha fazla odaklanıyor. Biz de çok yoğun bir şekilde kulübe zaman ayırıyoruz. Burada en üstten en alta kadar herkesin büyük emeği var. Beş yılda ilk beşin içinden çıkmayan, beş bile olmayan, Avrupa'ya sürekli oyuncu satmış bir kulüp." şeklinde konuştu.



"Mert'i Avrupa takip ediyor ve takip eden kulüpleri de biliyoruz"



Milli takıma gönderdikleri oyuncuları da doğru planlamanın sonucu olarak kulübe kazandırdıklarını aktaran Başkan Gümüşdağ, şöyle konuştu:"Mahmut Tekdemir, bizim altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncu. Bugün A Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncusu. Sıfır maliyet. Baktığınızda Mert Günok, Bursa'da ikinci kaleciydi, biz çok inandık, istedik. Onu da ikinci kaleci olarak değerlendirmek isteyen kulüpler vardı. O, projeye inandı, geldi ve inanılmaz bir çıkış yaptı. Mert, bugün milli takımın oynadığı 8 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Sekiz maçta 3 gol yedi. Bu inanılmaz bir şey. Mert'i Avrupa takip ediyor ve takip eden kulüpleri de biliyoruz. İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'nden çok ucuz bir maliyete almıştım, bugün inanılmaz bir noktaya geldi, daha da iyi bir noktaya gelecek. Yeteneğine çok inanıyorum. O da yakın zamanda Avrupa'ya gidecek kalitede bir oyuncu. Dolayısıyla bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum."



"Mert'e de Mahmut'a da ve İrfan Can Kahveci'ye ve diğer oyuncularımıza da çok teklifler geldi. Fakat Başakşehir sürekli zirveyi zorlayan ve hedefleri olan bir takım. Dolayısıyla biz bu tekliflere olumlu bakmadık." ifadelerini kullanan Göksel Gümüşdağ, "Mert, İrfan, Mahmut ve Visca'nın yanı sıra takımdaki çoğu oyuncunun Avrupa'da izlendiğini biliyorum. Bizim de hedefimiz var, kendi hedefimize doğru, zirveye doğru aynı yarışta bu sene de devam edeceğiz. Geçen sene en iyi iki kaleciden birinin Mert olduğunu düşünüyorum. Bu sene de maşallah iyi başladı. Bence Fransa maçında herkesin büyük emeği var ama Mert gerçekten o maçın kahramanı, UEFA da ilk 11'inde yer verdi. Ben daha da iyi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'den 3 oyuncuya teklif



Sezon başında Mert, Mahmut ve İrfan için Fenerbahçe'den teklif aldıklarını açıklayan Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Sadece İrfan Can ile ilgili değil Mahmut ve Mert ile ilgili teklifler de aldık. Fenerbahçe Kulübünden de teklif geldi, farklı kulüplerden de teklif geldi. Ama biz vermeyi düşünmedik. Hedefe koşan bir takımız, şu an böyle bir şey düşünmedik. Onlar da bu ailenin içerisinden ayrılmak istemediler. Belki gelecekte farklı bir değerlendirme olabilir ama bugün için takım içinde kalmalarını tercih ettik."



"Kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum"



Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden aday olacağı iddialarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:



"Sağ olsun kulüp başkanlarımızın neredeyse tamamı bu konuda beni aradı. 'Başkanım siz üç sene yaptınız, güzel bir dönem geçirdiniz, lütfen gene Kulüpler Birliği Başkanlığı noktasında aday olun' diye. Hepsine teşekkür ettim, 'Özellikle şu an Başakşehir Futbol Kulübü ve diğer konularla ilgili yoğun bir gündemim var, ben o görevi yaptım, dolayısıyla 18 kulübün içerisinde bu görevi üstlenecek değerli arkadaşlarımız var.' dedim. Fikret Orman'ın pazar günü itibarıyla Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı düşer. 10 gün içerisinde olağanüstü bir kongre yapılır, 18 kulübün içinden benim dışımda birisi aday olursa destekleriz. İnanıyorum ki o arkadaş da önemli katkılar sağlar. Fikret Bey de sağ olsun önemli katkılar sağladı ama böyle bir karar almış, saygı duymaktan başka bir şey yok. Ona hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni birlik başkanını seçeriz."



Gümüşdağ, "Aday olmama kararınız kesin mi?" sorusuna ise, "Tabii. Ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yeterince yaptım. Bundan sonra başka bir arkadaşa teslim etmemiz daha uygundur. Kesinlikle aday olmayı düşünmüyorum." yanıtını verdi.



"Asker selamına soruşturma utanç verici"



UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına ilişkin Başkan Gümüşdağ, "Oyuncularımızın, Barış Pınarı Harekatı'nın yaşandığı bir dönemde duygularını, sevgilerini, desteklerini asker selamıyla yollamaları kadar doğal bir şey yok. Biz Türk toplumu olarak, hepimiz Mehmetçik'iz. Burada bir sıkıntı yok. Bugün bize de deseler atlar gideriz. Onun için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in bu çifte standardı devam ettirmemesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fransız bir futbolcu, kendi cumhurbaşkanına asker selamı verdiği zaman bir şey olmuyor ve bir maçta oyuncularımızın asker selamı vermelerinden dolayı bize bir soruşturma açılıyorsa bu utanç verici bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız, İngiltere'de Türk futbolcuları ziyaret ediyor. Bu olay oluyor. Almanya Federasyonu tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyor. Bu anlaşılır bir şey değil. Bizim duygularımız çok farklıdır. Biz ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza, başkanımıza her şeyimize sahip çıkarız. Biz duygularımızı saklayamayız; hele hele terör örgütüyle böyle haklı bir mücadele döneminde. Ülkede bir savaş yok, terör örgütüyle mücadele var ve bunları temizlemekle ilgili ülkedeki tüm askerlerimiz seferber. Onlara duadan, destekten başka ne yapabiliriz. Biz böyle bir duyguyu yaşarken, bunları farklı soruşturmalarla yıldıracaklarını düşünüyorlar. Hiç doğru bulmuyorum ve bence futbola siyaseti onlar karıştırıyor."



Gümüşdağ, açılan soruşturmadan bir ceza çıkmasını beklemediğini vurguladı.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in birçok konuda çifte standart uyguladığını ileri süren Gümüşdağ, "Neredeyse bizim şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Almanya, Fransa, İspanya hepsi gidiyor, öbür tarafa döndüğünüzde Türkiye, Macaristan, Ukrayna... böyle bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ne katılma sistemini de değiştirirken yine büyük kulüplerin taleplerini ön plana aldılar ve desteklediler. Bugün baktığınızda her konuda bir çifte standart var. Bu çifte standardı her alanda görüyoruz." şeklinde konuştu.



"Oyuncumuz Türk olduğu için bunu yapıyorlar"



Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e sahip çıkmalarıyla ilgili de konuşan Başkan Gümüşdağ, "UEFA Başkanı'ndan bir ses seda var mı? Bir oyuncunun kendi mesajında vatanımıza, askerimize Allah yardımcısı olsun demesinden dolayı hemen kendi kulübünün medyası 'bunu kaldır' diyor. Arkasından eve gidiyor, idari menajer arıyor, 'Bunu kaldırmazsan kadro dışı kalacaksın.' diyor. Ama Enver Cenk Şahin aslan gibi bir çocuk. Biliyorsunuz 7 yıl bizde oynadı, o kulübe biz sattık onu. Ama bakıyorsunuz çifte standardı dünya basını biliyor ama UEFA'dan tık yok. Bu nasıl bir çifte standart anlayamıyorum. Bu çocuğun futbol oynaması sözleşmesine bağlı bir şey. Sözleşmesine rağmen bu paylaşımı yaptığın için bu takımda oynayamazsın diyorlar." ifadelerini kullandı.



Enver Cenk'i gösterdiği duruştan dolayı kulübe çağırdığını ve alnından öptüğünü söyleyen Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu:"Sen bu takıma gel, antrenmanlarına çık, resmi yazışmayı da yapıyoruz. Eğer ocak ayında da serbest kalırsan, gel A takımda Başakşehir formasını giy. 'Bu ülke, bu Başakşehir seni yalnız bırakmaz.' dedim. Evelallah sonuna kadar yanındayız. Onu da tebrik ediyorum, o mesajı kaldırmadığı için. Anlamadığım Almanya Futbol Federasyonu buna nasıl ses çıkarmıyor. UEFA buna nasıl müdahale etmiyor. Burada bir oyuncu kendi vatanında terörle bir mücadelesi varsa bir mesaj kullanmış olsa biz bunu nasıl kadro dışı yapabiliriz. Biz bunu yapsak dünya ayağa kalkar. Oyuncumuz Türk olduğu için bunu yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ne insan ne vicdan bunu kabul etmez. Ama hiç merak etmesinler Enver Cenk Şahin'e takım var. Hem de UEFA'da oynayan bir takım var Allah'ın izniyle. İdmana çıkmak onun en doğal hakkı. Antrenmana çıkmazsa kondisyonu biter. Dolayısıyla sözleşme şartlarını yerine getirmiyorsunuz. Bunları tüm dünya seyrediyor, herkes görmeye devam etsin. Yazık..."