Fener Ol kampanyasından ne kadar gelir elde edildi? İşte yanıtı

FENERBAHÇE'NİN kötü döneminde nefes aldıracak, geleceğe umutla bakmayı sağlayacak Fener Ol kampanyası, hedefine ulaşmaya çok yakın. 4 Nisan saat 19.07'de Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol, 35 milyon euro seviyelerine geldi. 60 milyon euro toplanması hedeflenen kampanyanın başarılı olması için olağanüstü bir çalışma yapılıyor. Eski başkan Aşık'ın vefatı nedeniyle iptal edilen 28 Mayıs'taki programın, 12-13 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.

FERİT ŞAHENK KATKI YAPACAK

Acun Ilıcalı'nın önderliğinde TV8'de yapılan 'Fener Ol' için 2 gecede çok büyük destek toplanmıştı. Star TV'de yüksek ihtimalle Nazlı Çelik'in sunacağı programda, format yine benzer olacak. Koyu Fenerbahçeli olan ünlü iş adamı Ferit Şahenk de bu programa katılacak, desteğini açıklayacak. Başkan Ali Koç'un söz aldığı önemli iş adamları da hatırı sayılır katkı verecek. 2-3 gün sonrasında ise UEFA yetkilileriyle tekrar bir görüşme olacak.

12-15 HAZİRAN KURTULUŞ TARİHİ

25 Mayıs'ta Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, men cezası verilmemesinin tavsiye edildiği, Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma sürecinin haziran sonunda tamamlanması gerektiği belirtilmişti. Kampanyada hedeflenen 60 milyon euro bandına ulaşılacağına büyük inanç taşıyan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu süreçte Bankalar Birliği ile de görüşecek. Sarı-Lacivertli kulübün kurtuluşu için 12- 15 Haziran dönemi çok büyük önem taşıyor.