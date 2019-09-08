Feghouli’den zam mesajı!
Aslan’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sözleşmesine zam istediği yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı
SPOR 08.09.2019, 11:18
SOSYAL medya hesabından Türkçe bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu, “Hakkımda çıkan, ’Maaşına 500 bin Euro zam istedi’ haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz” ifadelerini kullandı. Feghouli, 3 milyon 850 bin Euro ile Falcao transferinden önce takımın en çok kazanan oyuncusuydu.
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