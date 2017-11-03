Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
157.832
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0555
EURO
4.4971
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
banner468

Feghouli ile N’diaye tribünde

Galatasaray’da kart cezalısı olan Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti

Feghouli ile N’diaye tribünde

Galatasaray’da kart cezalısı olan Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti

03 Kasım 2017 Cuma 21:27
Feghouli ile N’diaye tribünde
banner404

GALATASARAY, Süper Lig’in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye’den cezaları nedeniyle yararlanamadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli ile N’diaye, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Sahadaki takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ikili, gollerden sonra da sevinmeyi ihmal etmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Feghouli’ye 3 maç ceza vermişti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FeghouliN’diayeGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Ankara'da sönük karşılama
Fenerbahçe'ye Ankara'da sönük karşılama
Gazişehir Gaziantep seriyi sürdürüyor
Gazişehir Gaziantep seriyi sürdürüyor
Sivas'ta kura sevinci
Sivas'ta kura sevinci

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim