Feghouli ile N’diaye tribünde

GALATASARAY , Süper Lig’in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye ’den cezaları nedeniyle yararlanamadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli ile N’diaye, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Sahadaki takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ikili, gollerden sonra da sevinmeyi ihmal etmedi.

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