Federasyon seçimlerinde usülsüzlük iddiası!

FEDERASYON Başkanı Eyüp Gözgeç'in 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak genel kurul için usulsüzlük yaptığını öne süren Suat Hekimoğlu, adli mercilere başvurarak seçimin şeffaf bir ortamda yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Bir ay önce federasyon yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini hatırlatan Hekimoğlu, şunları söyledi:

"Seçimde ben de adayım. Seçimlerden önce delegeler belirlenerek federasyona gönderiliyor. Normal şartlarda 5 gün önce kulüplere bildirilmesi gereken işlem için sadece 2-3 saatlik süre veriliyor. Bu tüzüğe aykırı ve bu noktada usulsüzlük yapılıyor. Verilen sürede kulüp yöneticileri ve delegelerinin bir araya gelmesi ve belgelerin imzalanarak gönderilmesi mümkün değil."

"ELENENLER BİZE OY VEREBİLECEK KİŞİLER"

Amaçlarının şeffaf bir seçim yapmak olduğunu ifade eden Suat Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"400 delege var ve statüye göre 300'ü oy kullanabilecek. Dolayısıyla bu aşamada kura ile eleme yapılıyor. Bu kuranın noter huzurunda yapıldığı söyleniyor ama elenen 100 delege de nasıl oluyorsa bize oy verebilecek kişilerden oluşuyor. Federasyon Başkanı Gözgeç'in memleketi Erzurum'dan 14 delegenin tamamı kurada seçilirken, Trabzon'da 24 delegeden 8-9'u eleniyor. Muhalif olan Fenerbahçe Kulübü'nün 12 oyu, 2 oya düşüyor. Burada da bir usulsüzlük olduğu kaçınılmaz. Federasyonu yönetiyorlar ama 8 yıllık görev sürelerinde 2 olimpiyat geride kaldı, hiç madalyamız yok."

"ADİL BİR ORTAMDA HAK EDEN SEÇİMİ KAZANSIN"

Bu şartlarda seçim yapılmasının mümkün olmayacağını iddia eden Suat Hekimoğlu, son olarak şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın da dikkatini çekmek istiyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nün avukatı da bizim gibi bu şartlarda yapılacak seçimin usulsüz olduğunu savunuyor. Kanuni haklarımızı kullanacağız. Kimseden torpil istemiyoruz. Şeffaf bir ortamda, düzgün bir seçim yapılmasını istiyoruz. Adil bir ortamda hak eden seçimi kazansın."

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