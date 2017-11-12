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F.Bahçe'yi Wilbekin yıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u 84-78 mağlup etti

F.Bahçe'yi Wilbekin yıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u 84-78 mağlup etti

12 Kasım 2017 Pazar 20:07
F.Bahçe'yi Wilbekin yıktı
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VOLKSWAGEN Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta vites artıran Darüşşafaka, 30-15'lik çeyrek skoruyla ilk yarıyı 12 sayı farkla önde kapattı: 45-33. 3'üncü periyotta yeniden oyuna dahil olan sarı-lacivertli ekip, bu çeyrekte rakibine 14 sayı atma imkanı verirken, rakip potaya 21 sayı gönderdi ve son periyoda 59-54'lük Darüşşafaka üstünlüğü ile girildi. Son periyotta iki ekibe de giden maçı kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Darüşşafaka, sahadan 84-78 galip ayrıldı.
 
VESELY OYUNDAN ATILDI
 
Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesine 1 dakika 5 saniye kala, Fenerbahçe Doğuşlu Jan Vesely ile Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sonucunda rakibini ittiren Vesely, maçın hakemi tarafından oyundan ihraç edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
F.BahçeWilbekinTahincioğlu Basketbol Süper LigiDarüşşafakaFenerbahçe Doğuş
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