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F.Bahçe'yi böyle duyurdu: Mesut İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı!

İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, Mesut Özil'in İstanbul'da 10 milyon sterlin (70 milyon TL) değerinde ev aldığı ve Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacağını açıkladı.

SPOR 02.10.2019, 16:02
F.Bahçe'yi böyle duyurdu: Mesut İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı!
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BU sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in transferine yönelik iddialar giderek alevleniyor. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi.

"İSTANBUL'DAN EV ALDI"

Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde " Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur." ifadelerini kullandı.

HAFTALIK 350 BİN POUNDLUK MAAŞI ÇOK KONUŞULUYOR

sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan ancak bitmek bilmeyen sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki 10 numaranın haftalık 350 bin sterlinlik maaşı da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Ada basını, Arsenal yönetiminin menajer Unai Emery'nin planlarında yer almayan yıldız ismi gönderebilmek için maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.

#Mesut Özil #İstanbul #ev #Fenerbahçe
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