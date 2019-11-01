F.Bahçe'nin gönderdiği Frey attığı golle Almanya'yı salladı
Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen ve sezon başında Nürnberg'e kiralık olarak gönderilen Frey'in Almanya Kupası'nda attığı gol ülkede gündem oldu.
FENERBAHÇE'NİN 2018 yılında Zürich'ten 2,6 milyon euroya transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı için bu sezon başında Nürnberg'e kiralnana Frey'in attığı gol gündem oldu. İsviçreli futbolcu takımının Kaiserslautern ile oynadığı Almanya Kupası maçında kalecinin arkasına saklanarak attığı gol çok konuşuldu.
KALECİNİN ARKASINA SAKLANARAK ATTI
İsviçreli futbolcu, maçın 89. dakikasında Kaiserslautern'in 2-1 üstünlüğüyle devam eden mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrası rakip takım kalecisi Grill'in arkasına saklandı. Frey'in arkasında olduğunu fark etmeyen kaleci, topu ileri atmak için önüne doğru yuvarladı. 25 yaşındaki golcü, hızlı davranarak araya girdi ve topu filelerle buluşturdu.Frey'in bu golüyle penaltılara giden mücadele Kaiserslautern'in 6-5'lik üstünlüğüyle sona erdi. Frey bu sezon Nürnberg formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 3 gol atıp, 3 asist yaptı.
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