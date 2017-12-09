F.Bahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, G.Saray atkısı taktı

SARI-lacivertlilerin efsane başkanı Ali Şen, CNN Türk'te Hakan Çelik’in programına konuk oldu.
Program sonrası kendisine hediye edilen G.Saray atkısını boynuna takan Ali Şen, ezeli rakipler arasında uzun süredir unutulan ebedi dostluğa dair önemli mesajlar verdi.
Çelik'in "Tarihi bir ana şahit oluyoruz. F.Bahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, Cimbom atkısı taktı, herhalde bunu şimdiki başkan yapmazdı" demesi üzerine Şen, "Daha önce yapmamamıştı, herkesin kendi düşüncesi, bunlar güzel şeyler" dedi.
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