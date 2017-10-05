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'F.Bahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız'

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlanacaklarını söyledi

'F.Bahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız'

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek Fenerbahçe karşılaşmasına hazırlanacaklarını söyledi

05 Ekim 2017 Perşembe 19:45
'F.Bahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız'
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GÜNDÜZ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında  oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında iyi mücadele  ettiklerini ifade etti.
 
Bu müsabakayı unutarak Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya  odaklandıklarını belirten Gündüz, takımın bugün kamp için Antalya'da  toplanacağını kaydetti.
 
Gündüz, Fenerbahçe maçına Antalya'da hazırlanacaklarını aktararak,  "Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz.  Fenerbahçe maçına Antalya'da en iyi şekilde hazırlanacağız. Fenerbahçe güçlü bir  ekip ancak takımımız da iyi durumda. Sahada aslanlar gibi mücadele edeceğiz."  diye konuştu.
 
Takımdaki birlik ve beraberliğin de üst seviyede olduğunu dile getiren  Gündüz, karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporSüper Lig
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