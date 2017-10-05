'F.Bahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız'

GÜNDÜZ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.



Bu müsabakayı unutarak Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Gündüz, takımın bugün kamp için Antalya'da toplanacağını kaydetti.



Gündüz, Fenerbahçe maçına Antalya'da hazırlanacaklarını aktararak, "Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Fenerbahçe maçına Antalya'da en iyi şekilde hazırlanacağız. Fenerbahçe güçlü bir ekip ancak takımımız da iyi durumda. Sahada aslanlar gibi mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Takımdaki birlik ve beraberliğin de üst seviyede olduğunu dile getiren Gündüz, karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

