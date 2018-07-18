F.Bahçe'den güzel prova! 3 gol...

FENERBAHÇE, İsviçre'de sürdürdüğü yeni sezon çalışmaları kapsamında 3. hazırlık maçında Fulham'la karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertli ekip, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 28'de Giuliano, 42'de Hasan Ali Kaldirim ve 75'de Ozan Tufan kaydetti.
Bu sonuçla bereber Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında ilk galbiyetini aldı. Kanarya, daha önce oynadığıİstanbulspor maçında 1-1, Lozan karşılaşmasından ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.