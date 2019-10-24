F.Bahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rozet! Davet edildi

FENERBAHÇE Kulübü, kulübün üyeliğinde 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu'na üye olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, cumartesi günü yapılacak ekim ayı divan toplantısına davet etti.Sözcü'nün haberine göre; Programında bir değişiklik olmaması durumunda toplantıya katılması beklenen Erdoğan, üyelik rozetini alacak.Fenerbahçe'nin aynı gün, sarı-lacivertli takıma gönül vermesine rağmen üyeliği bulunmayan bakan ve bürokratları da kulübün üyesi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.