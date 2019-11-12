F.Bahçe'den büyük transfer bombası!

HEM gelecek sezon için güçlü bir kadro için hem de genç isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Schalke forması giyen Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

SCHALKE İLE 2022 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe Kulübü, Schalke 04 forması giyen Ozan Tufan'ın da takım arkadaşı olan 19 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. 19 yaşındaki golcü futbolcunun Alman temsilcisi Schalke ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan genç futbolcu bu sezon Schalke formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.