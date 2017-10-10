F.Bahçe'de Malatya mesaisi

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.