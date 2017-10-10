F.Bahçe'de Malatya mesaisi

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

