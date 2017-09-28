F.Bahçe, Avrupa şampiyonunu transfer etti

AVRUPA Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda hem kızlar, hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli kulüp, 3 bin metrede ve krosta Avrupa şampiyonlukları bulunan Ali Kaya'yı 2020 yılının sonuna kadar renklerine bağladı.



Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atletizm şubesi olarak çok iyi bir yıl geçirdik. Ramil Guliyev'in yanı sıra Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı gibi genç yeteneklerimiz de başarılı bir sezonu geride bıraktı. Kulüp olarak diğer branşlarda olduğu gibi atletizmde de hedefimiz, hep en iyisi olmak. Bu hedef doğrultusunda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na mümkün olan en çok sayıda sporcu göndermek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ali de hedeflerimize çok uygun bir sporcu. Her iki taraf için de hayırlı bir transfer olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Kenya asıllı milli atlet, ENKA Spor'da forma giyiyordu.

