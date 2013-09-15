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'FB bizi çok yordu'

UEFA Başkanı Platini, FB'nin şike sürecinin kendilerini çok yorduğunu söyledi

'FB bizi çok yordu'

UEFA Başkanı Platini, FB'nin şike sürecinin kendilerini çok yorduğunu söyledi

15 Eylül 2013 Pazar 18:49
'FB bizi çok yordu'
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UEFA Başkanı Michel Platini Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'a bir röportaj verdi. Şikeden ırkçılığa, finansal fair play'den şiddete kadar futbol sahalarında tartışma konusu olan pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

"ŞİKE BİZİ YORDU"

Şike konusuyla ilgili konuşmasında bu alandaki çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Fransız futbol adamı, Fenerbahçe'nin de ismini andı. Avrupa'da son dönemde bu konuyla ilgili yoğun bir gündem olduğuna dikkat çeken Platini, bu yoğunluğun kendilerini yorduğunu belirtti.

"GELEN DOSYALARI TAHMİN BİLE EDEMEZSİNİZ"

UEFA Başkanı, "Çok meşgul bir ay geçirdik. Özellikle de Fenerbahçe ve Metalist Kharkiv ile ilgili olanlarda, bir de bu işlerin itiraz süreçlerini hesaba katarsak, önümüze ne kadar dosya geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Bu konularla uğraşan departmanımız sürekli fazla mesai yapmak zorunda kaldı" dedi.

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Son Güncelleme: 15.09.2013 18:52
Anahtar Kelimeler:
UEFAFenerbahçeşikePLATİNİ
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