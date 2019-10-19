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Fatih Terim’in fırçaladığı Falcao’dan sürpriz hamle

Fatih Terim, Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Falcao'nun 17-18 gündür oynamadığını hatta idmana bile çıkmadığını belirtmişti. Kolombiyalı yıldız bugün idmana çıktı.

SPOR 19.10.2019, 15:55
Fatih Terim’in fırçaladığı Falcao’dan sürpriz hamle
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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Sivasspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle sezon başında Monaco'dan transfer edilen Falcao'ya sitem etmişti. Terim maçın ardından, "Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor." demişti.

FALCAO İDMANA ÇIKTI

Terim'in açıklaması sonrasında bugün Falcao idmana çıktı. Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina ise idmanın tamamında takımla çalıştı.

İŞTE TERİM'İN FALCAO SÖZLERİ

Fatih Terim Sivasspor maçı sonrasında, "Real Madrid maçında Sivas maçına göre çok değişik oynayabiliriz. Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

#Fatih Terim #Galatasaray #Falcao
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