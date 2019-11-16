Fatih Terim'i çıldırtan Falcao gelişmesi! Planlar suya düştü
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir konuk edecek olan Galatasaray'da Radamel Falcao krizi büyüyor
CUMA günü oynanacak mücadele için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem Radamel Falcao... Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır forma giyemeyen yıldız futbolcuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan bir gelişme yaşandı. Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu, sakatlığından dolayı İspanya'daki doktoruna tedavi olmaya gitmişti. Ve 11 Kasım'da İstanbul'a dönerek tedavisine Galatasaray sağlık ekibi tarafından devam edileceği belirtilmişti.
Ancak öyle olmadı...
10 günlük tedavi için gittiği İspanya'dan 11 Kasım'da İstanbul'a dönmesi beklenen Falcao henüz Türkiye'ye dönmedi. 33 yaşındaki Kolombiyalının Madrid'deki tedavisi uzadığı için gelemediği ifade edildi. Milli ara sonrası oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirmeyi planlayan G.Saray sağlık heyetinin de planları suya düştü. Başakşehir maçında kesin olarak oynamayacak olan tecrübeli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve 13. haftadaki Trabzonspor maçına da yetişmesi beklenmiyor. Andone'nin de sakat olmasından dolayı Falcao'nun takıma dönüşünü bekleyen teknik direktör Fatih Terim'in son gelişmelerden sonra çılgına döndüğü öne sürüldü.
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