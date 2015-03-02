Fatih Terim'den Yaşar Kemal'e mesaj

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yazar Yaşar Kemal’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlarken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de bir açıklamada bulundu.Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Edebiyatımızın en büyük değerlerinden Yaşar Kemal’i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşar Kemal’e Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve ülkemize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından yapılan ve federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:“Ağabeyim, dostum, hemşehrim, ülkenin yetiştirdiği en önemli aydınlardan, Türk Edebiyatı’nın en büyük ustalarından Yaşar Kemal’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yaşar ağabeyimin ifadesi ile ‘insan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar’. Biliyorum onun kapladığı yeri doldurmak mümkün olmayacak. Gövdesi ile aramızdan ayrıldı fakat benim ve tüm Türkiye’nin yüreğinde ölümsüz kalacaktır. Yaşar ağabeyime Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”