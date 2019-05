SPOR Toto Süper Lig’de Galatasaray’ı 2018-2019 sezonunun şampiyonu yapan teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluğu imalı bir paylaşımla kutladı. Twitter’dan “Look at the tabela” (Tabelaya bak) yazarak Teletex’teki Süper Lig puan durumunu paylaşan Terim, geçmişe de göndermede bulundu! A Milli Takım’ın başında görev aldığı ve 17 Ekim 2007’de Yunanistan ile oynanan maç sonrasında İngilizce konuşan ve o dönemde gündem olarak hiç unutulmayan konuşmasına da göndermede bulunmuş oldu!