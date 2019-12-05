Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 biten Tuzlaspor maçında oyuncularına çok sinirlendi. Terim, maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kararlarına da tepki gösterdi.
SPOR 05.12.2019, 06:57
ZİRAAT Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti. 88. dakikada Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor'un ev sahipliğinde oynanacakMücadelenin son anlarında Fatih Terim, oyuncularına çok sinirlendi. Özellikle 2. golün gelmesinin ardından Terim, yerinden kalkarak oyuncularına bağırdı. Terim, maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kararlarına da tepki gösterdi.
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