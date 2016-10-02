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Fatih Terim TFF'ye raporunu sundu!

Fatih Terim'in kadroya çağırmadığı Arda Turan ve diğer oyuncular için 38 sayfalık bir rapor hazırlayıp TFF'ye gönderdiği öğrenildi

Fatih Terim TFF'ye raporunu sundu!

Fatih Terim'in kadroya çağırmadığı Arda Turan ve diğer oyuncular için 38 sayfalık bir rapor hazırlayıp TFF'ye gönderdiği öğrenildi

02 Ekim 2016 Pazar 11:01
Fatih Terim TFF'ye raporunu sundu!
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TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim'in, önceki gün açıkladığı aday kadro gündemin ilk sırasına oturdu. Terim, Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Caner Erkin gibi isimleri yine almadı.
İki gündür en çok tartışılan konuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Tecrübeli hoca Fatih Terim'in; Arda Turan ile birlikte diğer oyuncuları kadroya almama nedenini eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e sunduğu raporda açıkladığı öğrenildi.
ARDA TURAN İÇİN 18 SAYFA
Her ayın 15'inde düzenli olarak TFF'ye faaliyet raporu veren Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in eylül ayı için hazırladığı 158 sayfalık raporun 38'ini bu oyunculara ayırdığı ifade edildi. Raporda Burak'a 6, Selçuk'a 8, Arda'ya 18, diğer futbolculara da 6 sayfa yer verildiği kaydedildi.
Raporda görsel de kullanan Fatih Terim'in, EURO2016'da Hırvatistan maçı sonrası Arda Turan'ın takım fotoğrafına girmediği anları TFF'ye sunduğu belirtildi. Raporun TFF'nin icra kurulu toplantısında gündeme geldikten sonra yönetimce onaylandığı ileri sürüldü.
A Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular, EURO2016'da Hırvatistan yenilgisi sonrası eleştirilere idmandaki fotoğrafla yanıt vermek istemişti. Tüm oyuncular fotoğraf çekimi sırasında bir arada bulunurken, Arda Turan'ın karede yer almak istemeyişi işte böyle görüntülenmişti. Terim de bu fotoğrafı, TFF'ye sunduğu raporda kullandı.
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Son Güncelleme: 02.10.2016 11:20
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Fatih Terim TFFye Raporunu SunduFatih Terim
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