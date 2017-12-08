Fatih Terim teklifi şaşkına çevirdi

2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ile yıllık 3.5 milyon euro garanti para karşılığı 5+2 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'e bütçesi yok denecek kadar az olan Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için gelen teklif Bosna da heyecanın yanı sıra şaşkınlığa da neden oldu.

Bir süredir Mehmed Bazdereviç'den boşalan milli takım teknik patronluğu için arayış içinde olan Bosna Futbol Federasyonu'nun, en son aylık 15 bin euro maaş verdiği koltuk için yıllık 3.5 milyon euro (aylık 291 bin euro) garanti para kazanan Terim'e teklif getirmesi Boşnakları şaşırttı.

"ANLAŞMA ÇOK ZOR"

Bosna Hersek Federasyonu'nun, milli takım teknik direktörüğü bütçesi ile talip olunan Terim'in bütçesi arasında ciddi farklar olması bu anlaşmanın mali açıdan çok zor olduğunu gözler önüne serdi.

Taraflar bir gün önceki görüşmenin ardından birbirlerine teklifler yaptıklarını ve düşüneceklerini ifade etmelerine karşılık, teklifin maliyeti ve bütçesi anlamında bir bilgi vermediler.

(Sporx)