Fatih Terim takımdan gönderilecek oyuncuların listesini belirledi

FATİH Terim tarafından belirlenen yol haritasına göre hareket edecek olan sarı-kırmızılı yönetim şunları gerçekleştirecek:

Milliyet'in haberine göre, Fatih Terim'in göndermeyi planladığı oyuncular şöyle...

1. Mariano-Linnes

Şener Özbayraklı’nın transferinden sonra ikisinin birden kadroda bulunması lüks olarak görünüyor. Bu nedenle öncelik, bir sene daha sözleşmesi bulunan Mariano’nun satılması... Brezilyalı futbolcudan 3-4 milyon euroluk bir gelir planlanıyor. Mariano olmazsa Linnes satılacak.

2. Fernando'nun durumu

Yaşı, sözleşmesinin son sene olması ve ücreti nedeniyle Sevilla ile görüşen Fernando‘ya yol verilecek. Orta sahaya Banega ile beraber bir yabancı daha alınması düşünülüyor.

3. Forvetler gidecek

Galatasaray’ın yabancı operasyonunun en önemli ayağı forvet hattı... Diagne ile finansal olarak kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılar, Mitroglou’nu da göndererek kontenjan açmak arzusunda... Forvete ise iki yabancı transferi planlanıyor.

4. Ozonwafor kiralanacak

Savunma hattında Marcao ve Luyindama bulunması nedeniyle yeni transfer kiraya verilecek. Nijeryalı futbolcu gelişim göstereceği bir takıma yollanacak.

Belirlenen isimlerle yollar ayrılmazsa başka çözüm yolu aranacak.