Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi müziğini çok özledim'

KARŞILAŞMANIN son antrenmanını bu akşam yapacak olan Galatasaray'da Fatih Terim ile Babel ve Donk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Fatih Terim: "Belhanda bizim için çok önemli oyuncu her oyuncumuz gibi ama Belhanda anahtar kelimesini kullanabileceğimiz bir oyuncumuz. Hiç beklemediğimiz anda ciddi bir kayıp. Belki yazılanlar kadar dönme süresi olmayacak ama bugün olmak üzere bir çok maçı kaçıracak. Yarınki maçta önemli bir silahımız olacaktı Belhanda ama yapacak bir şey yok acil şifalar dilemekten başka."



İlk 4 haftadan memnun değilim



"Ligde ilk 4 haftadan Fatih Terim olarak memnun değilim. 5 puan kaybetmişiz, önce öyle bakmak lazım. Nasıl kaybettiğimiz, her hafta kırmızı gördüğümüz onlar bunlar önemli değil, kaybetmişiz. Demek ki çok da iyi oynamamışız. Ben öyle zaman ve isteyen bir antrenör değilim. Bu önemli bir sıkıntı, aşacağız. Milli takımlara oyuncu vermek, tüm ülkelere yollamak bizim için gurur meselesi. Çok oyuncu vermek milli aranın ardından Kasımpaşa maçında olduğu gibi sıkıntı oluşturuyor."



Falcao çok iyi çalışıyor



Falcao transfer döneminde 2-3 hafta takım çalışması yapmadığı için doğal olarak eksiği oldu. Ne kadar oyuncu kendim çalışıyorum dese de takımla çalışmak gibi olmaz. 11'deki idmana 9'da geliyor. Çok iyi çalışıyor. Son maçtaki mücadelesi ve konsantresi, oyuna olan açlığı bizi çok sevindirdi. Pek de eksiği varmış gibi görünmedi. Yoruldum diye haber yollamış ondan oyundan çıkarıldı. Karakteriyle de mütevazı haliyle de kendini takıma sevdirdi, kabul ettirdi.



Diagne'ye hizmetleri için teşekkür ediyorum



Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak baktım ben. Kiralık olarak verdiğim oyunculara da hiçbir şart koşmadım. Hepsi de bize karşı oynadı. Diagne de bunlardan bir tanesi. Kendisine Galatasaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmiş bir isme teşekkür etmemek Galatasaray örf ve adetlerine yakışmaz. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğaldır.'



Şampiyonlar Ligi müziğini özledim



Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri. Bu kapıdan girdiğinizde yalnızca futbol görmüyorsunuz. Büyük bir ekonomi de görüyorsunuz. İyi başlamak en büyük amacımız. Bütçe olarak bizden biraz daha iyi olsa da yakın bir takımla oynayacağız. 'Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor.'



Ümit ediyorum ki ilk maçtan başarıyla döneriz



Brugge ile futbol kültürü olarak da benzer bir yapıdayız. Onlar sahasında galibiyetle başlamak isteyeceklerdir ancak biz de aynı durumdayız. Hem keyifli bir futbol hem de bir galibiyetle ayrılmak niyetindeyiz. Hepimizin isteği bu, demin Babel de aynısını söyledi. Ümit ediyorum ki ilk maçtan başarıyla döneriz. Ama ne olursa olsun güzel bir müzik bu başlangıçtaki. Bunu duymak bile başka bir şey. Birçok defa bulunmama rağmen hiç bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.



Terim'den inciler!



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısında keyfi yerinde idi. Tecrübeli teknik adam esprileri ile toplantıda hem güldü hem de güldürdü.



Terim, Belçikalı bir gazetecinin 3 soru sorması üzerine espri yaparak "Mikrofonu alalım yoksa arkadaş devam edecek" dedi ve salondakileri güldürdü. İtalyan bir gazetecinin sorusuna ise İtalyanca yanıt veren Terim, tercüme edecek kimse olmadığı için ' Tercüme de mi edeyim' diye takıldı.



Tecrübeli teknik adam son olarak da kura çekimi sonrasında ' PSG ve Real Madrid eski gücünde değil' yorumlarına gönderme yaparak "Tek tesellimiz PSG ve Real Madrid eski formunda' gücünde değil" dedi.



Ryan Babel: "Galatasaray'ın yeni kurulan bir takım olduğunu ifade ederek " Yeni oluşturulan bir takımız. Herkes heyecanlı bir şekilde karşılaşmayı bekliyor. Burası Şampiyonlar Ligi! Adı bile yetiyor"



Ryan Donk: 2009-13 sezonları arasında Club Brugge'de forma giyen Hollandalı futbolcu, "Galatasaray'da olmaktan mutluyum.

Brugge kulübüne minnettarım. Buraya gelmekten dolayı mutluyum! Club Brugge tutkulu, fanatik bir kulüp. Sanırım iyi bir maç olacak" dedi.