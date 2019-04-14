Fatih Terim: 'Korkaksanız yapmayın'

KAZANMALARI gereken bir maçta istediklerini alamadıklarını söyleyen Terim'in maç sonu sözleri şu şekilde:

Kazanmamız gereken bir maç. İlk yarı 11'e 11 neredeyse pozisyon vermedik. İkinci yarı 10 kişiyle oyunun hakimiyiz ama buna rağmen Fenerbahçe daha da eksik kalabilirdi. Olmadı. Aşırı güven artı konsantre bozukluğu 1-0'dan sonra gol yememize neden oldu. Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik; çok üzgünüz. Herhangi bir şey söylesem ceza yiyeceğim. Galatasaray susuyor, ben de konuştuğum zaman ceza yiyorum. Ben de onlara bu fırsatı vermek istemiyorum. İstedikleri bu çünkü. Sen faulü vereceksin, sen vara gideceksin. VAR Bülent Yıldırım çağıracaksın. Bir önceki pozisyon var Mehmet Topal söyleyeceksin. Geçen maç verilmeyen kartlar var. Korkaksanız yapmayın. Hep mi Galatasaray'a bu sene. Gelenek bozulmamış; yenememişiz ben bunu önemsemiyorum. Burada Galatasaray'ın unutulmaz hatıraları var ben bunu önemserim. Sonlara geldik artık, yeteri kadar yaptınız zaten. Yapacak bir şey yok.