Fatih Terim istedi! Gökhan Töre "Evet" dedi

Galatasaray, gelecek sezon Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Gökhan Töre için devreye girdi. Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcunun sarı kırmızılı ekibin teklifine "evet" dediği ortaya çıktı.

Fatih Terim istedi! Gökhan Töre "Evet" dedi
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YENİ sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın ilk bombası belli oldu... Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. 

SEZON SONU İMZAYI ATIYOR

Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre'yi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. 27 yaşındaki futbolcu serbest kalır kalmaz Sarı-Kırmızılılar'a 2+1 yıllık imza atacak.

 210 DAKİKA SAHADA KALDI

Kariyerinin son zamanlarında düşüş yaşayan Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 8 resmi maçta forma giyerken 210 dakika sahada kalabildi. 5 SEZONDA 85 LİG MAÇI Gökhan Töre, 5 sezondur Süper Lig'de mücadele ediyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 5 sezonda 85 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırdı.

KAYNK: TAKVİM

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