Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu

GALATASARAY futbol takımı yeni patronu Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesislerinde kendi ekibini kurmak için kolları sıvadı. Düzenlenen imza töreninde yardımcılarını ivedi bir şekilde belirleyeceğini belirten Fatih Terim teknik ekibe ilk transferini yaptı.

LEVENT ŞAHİN, GALATASARAY YARDIMCI HOCASI OLDU

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, teknik kadrosuna ilk transferini gerçekleştirdi. Bir dönem Süper Lig'de Adanaspor'un teknik direktörlük görevini üstenen Levent Şahin, Galatasaray'ın yeni teknik direktör yardımcısı oldu.

DÜN AKŞAM İLK KEZ İDMANA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takımda da yardımcılığını yapan Levent Şahin'i teknik heyetine kattı. Levent Şahin, dün akşam Galatasaray takımının başında Fatih hoca ile birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

GALATASARAY'IN YARDIMCI ANTRENÖRÜ LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

1973 doğumlu Adanalı genç teknik direktör, futbolculuk kariyerine amatör takımlarda başladıktan sonra,dönemin ikinci lig ekibi İskenderunspor'da profesyonelliğe adım attı.Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra futbolculuk kariyeri son bulan Levent Şahin,daha sonra antrenörlük alanına yöneldi. Gazi Üniversitesi'nde futbol antrenörlüğü alanından mezun olan Şahin, yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı ve İngilizce biliyor.

TFF tarafından 2012 yılında ilk defa UEFA standartlarında düzenlenen eğitimle PRO Lisans sahibi oldu. Levent Şahin geçen sezon Adanaspor'U çalıştırmış ve 11 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 7 mağlubiyet almıştı. Levent Şahin 2009-2010 sezonunda ise Bugsaşspor'u çalıştırmıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber kimlerin yardımcısı olacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber yeni "A Takımı'nda" da kimlerin olacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı.

Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander ve Taffarel ile görüşmelerini sürdüren Fatih Terim, ilk hamlesini yaptı; Levent Şahin.

A Milli Takım'da Levent Şahin ile beraber çalışan ve daha sonra Şahin'in Adanaspor'a gitmesine vesile olan Terim, Şahin'i bu kez de Galatasaray'daki ekibine dahil etti. Levent Şahin, Galatasaray'daki ilk antrenmanına dün Fatih Terim önderliğinde çıktı.