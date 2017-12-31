Fatih Terim'in son gözdesi Vagner Love

GALATASARAY'DA Fatih Terim, devre arası transferinde önceliği takımının acil ihtiyacı olan sol bek bölgesine verirken, ikinci takviye için de forvet hattını belirledi. 64 yaşındaki teknik adamın gönlündeki ismin ise geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’da gol krallığı yaşayan, bu sezon ise çıktığı 14 maçta 10 gol atan Brezilyalı usta Vagner Love olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki yıldızın hem forvet, hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Terim’in, Love'ı telefonla arayarak "Seni istiyorum" dediği, Brezilyalı yıldızın da, "Kulübümle anlaşırsanız seve seve gelirim" dediği iddia edildi. Turuncu yeşilli takımla sözleşmesini opsiyonlu olarak 2020 yılına kadar uzatan Brezilyalı golcü için uygun bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenilen sarı kırmızılıların, Alanyaspor kulübüne takas oyuncu da önerip bu transferi bitirmeyi planladığı öne sürüldü. Vagner Love için bugüne kadar toplam 30 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.