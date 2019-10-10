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Fatih Terim'in sabrı sonunda taştı! Taşlar yerinden oynayacak

Galatasaray'da oyuncuların gösterdiği performans ve alınan kötü sonuçlar sonrasında Fatih Terim'den radikal karar geldi. Tecrübeli hoca kadroda değişikliğe gidiyor, 3 genç oyuncuya şans verecek.

SPOR 10.10.2019, 10:34
Fatih Terim'in sabrı sonunda taştı! Taşlar yerinden oynayacak
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ŞAMPİYONLAR Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, milli araya 10. sırada girdi.

TERİM MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı kırmızılı teknik ekibi umutsuzluğa itti. Etkisiz bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti. Deneyimli teknik adam milli arada takımda radikal değişikliklere gitmeyi düşünüyor.

GENÇLERE ŞANS VERECEK

Önümüzdeki süreçte Selçuk İnan'ı ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kullanmayı düşünmeyen Terim, tecrübeli futbolcuya kupa maçlarında görev verecek. Galatasaray'da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

#Galatasaray #Fatih Terim
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