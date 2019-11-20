Fatih Terim'in biletini kestiği yıldızı açıkladı!
Galatasaray'ın eski Sportif Direktörü Cenk Ergün, Fatih Terim'in taraftarla küfürleşen Belhanda'nın biletini kestiğini ve Faslı yıldızın takımdan gönderileceğini açıkladı.
GALATASARAY'IN eski Sportif Direktörü Cenk Ergün, 29 yaşındaki Faslı yıldızın devre arası takımdan ayrılacağını belirtip, "Belhanda'nın bileti kesildi" dedi.
TERİM, BELHANDA'YI İSTEMİYOR
Ergün, Fatih Terim'in G. Saray'ın Real Madrid ile İstanbul'da oynanan maçta taraftarlara küfür eden Belhanda'yı sildiğini belirterek, " İspanya'daki Real Madrid maçının rövanşında oynamaması ve Gaziantep'ten İstanbul'a erken gönderilmesi Faslı starın artık kadroda düşünülmediğinin kanıtı. 7-8 milyon euro gelir beklenen Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı. O zaman takıma maddi anlamda çok daha fazla katkı sağlayabilirdi" ifadelerine yer verdi.
ONYEKURU YUVAYA DÖNECEK
Sarı kırmızı ekibin eski yöneticisi, Galatasaray'ın Ocak ayı transferleri hakkında da bilgi vererek, " Henry Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a döneceğini biliyorum. Sinan Gümüş'ün ise sarı kırmızılı ekibe döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Yaz transfer döneminde Mbwana Samatta için girişimde bulunan yönetim, sakatlıklar sonrası bu oyuncu için tekrar düğmeye basabilir" diye konuştu.
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