Fatih Terim: 'Galatasaraylılar bu söylemlere kanmasın'

FATİH Terim ve Belhanda'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Fatih Terim:



"Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biriyle oynuyoruz. Yüksek ekonomili bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonuyla oynuyoruz. Artı çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok değerli oyuncuları var."



"Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik."



"Onlara saygı duyuyoruz ama niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın."



"Belki de Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan bir takımla oynayacağız. Bir kere bunun keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi, takımını PSG karşısında izleyecek. Sahada bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz."



"Buralarda olunca PSG ile, Real Madrid'le oynayabiliyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacak Galatasaray."



"Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bir derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil. Handikaplarımız var ama hiçbirine sığınmadan, bu turnuvaya başlamadan 3 günde 1 maç oynayacağımızı biliyorduk. Alışmalıyız."



"Fransa'da oynamış, Fransız kökenli oyuncularımızın çok daha rahat olmalarını bekliyorum açıkçası. Gerçi PSG'yi herkes tanıyor ama onlan Fransız futbolunu herkesten fazla tanıyorlar."



"Benim cezam yeni bittiği için maçlardan sonra açıklama şansı bulamadım. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu, tempolu bir oyun oynanmadığı bir gerçek. Bunu Galatasaraylılara söylemek benim bir borcum. Benim de hoşlanmadığım bir açık."



"2017-18'deki kadronun çatısı tamamen farklıydı. Değişimlerin etki göstermesi için gerekli zamanı tanımak lazım. Süre isteyen, sabır isteyen hoca değilim ama anlatmaya çalıştığım bu. En az 5-6 oyuncu sezon başını bizimle geçirmedi, siz de biliyorsunuz."



"Oyun içinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerine kadar her şey anlık olarak değişiyor. Tek bir sistem ve oyun anlayışıyla maçı bitiremezsiniz. Futbol değişiyor, terimleri de değişiyor. Eskiden kullandığımız kavramların hepsi oyun içinde değişiklik gösteriyor."



"Bir analiz yapıyorsunuz ve karşı takımla kendi takımınızı karşılaştırıyorsunuz. Çıkan analizle sizi 3 puana yaklaştıran en iyi formülü bulacaksınız, ilk 11'i belirleyeceksiniz, 90 dakikayı 4'e 5'e böleceksiniz ve her bölüm için kurgu yapacaksınız. Futbol böyle artık."



"Bizim güçlü bir oyun planımız var. Son 2 sezonun şampiyonu olan takım gibi. Topa çok fazla sahip olan, rakibin de topa daha az sahip olması için çaba sarf eden bir takım... Ana felsefemiz bu."



"Biz oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ancak bazı refleksler oturdukça, pozisyonlar farklılaşacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Unutmayın ki son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan. Hatta yarım sezon santrforsuz oynayan Galatasaray'da bile."



"O kadar çok iletmediğimiz, paylaşmadığımız sebep veya bahane olur diye söylemediğimiz birçok saha içi ve saha dışı olaylarla uğraşıyoruz kendi içimizde. Öğleden sonra Lemina sakatlandı mesela."



"Kimi diyor ki çift santrfor oynanabilir, kimi diyor Galatasaray 3. bölgeye gidemiyor... Galatasaray benim dönemlerimde buna alışkın değil. Bir sezonu hatırlıyorum 6-7 santrforla bitirdik. En son Drogba'yı almıştık, 2 çıkıp 2 giriyordu."



"Feghouli'nin hiç durmadan devam ettiği, hazırlık dönemi geçirmediği bir dönem yaşıyoruz. Falcao da aynı şekilde. Lemina, uzun zamandır oynamıyor. Seri bizle sezon başı geçirmedi. Bu handikapların hepsini oynadıkça yeneceğiz."



"Galatasaray seyircisinin maça üzülmesini anlarım. Derbiyi sonradan bir daha izledim, biz 2 puan kaybetmişiz. 15-65 arası epey pozisyonumuz var."



"Seyircinin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde Galatasaray seyircisinin karamsarlığını kabul edemem."



"Biz nerelerden kazandık, nerelerden şampiyon olduk, nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Kulübümüzle, taraftarımızla birleştiğimizde ortaya çıkan tablo, herkesin parmak ısırdığı bir tablodur. Karamsar olan varsa sakın böyle düşünmesin."



"Kaybedersek de onların gurur duyabileceği şekilde kaybederiz. Kaybetmeye de hiç niyetimiz yok Allah'a şükür."



Younes Belhanda:



"Performansımı çok etkilemeyecek maske, sahada bunun handikap olduğunu unutup ona göre oynuyorsunuz. Çok etkisi olacağını sanmıyorum."



"Oynamalarına izin vermemeliyiz. Topa sahip olmayı seviyorlar, onları toptan mahrum bırakırsak biz etkili olabiliriz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar."



"Falcao'nun sadece 3 maç oynadığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca birçok yeni oyuncu var. Sabretmek ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor.''



"Duran toplarda elimden geldiğince en iyi ortaları yapmaya çalışıyorum. Belki de bu konuda yetersizimdir, yeni birini bulmamız gerekebilir."