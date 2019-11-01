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Fatih Terim, Falcao için kötü haberi canlı yayında verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından hem mücadeleyi değerlendirdi hem de Falcao hakkında konuştu.

SPOR 01.11.2019, 23:24
Fatih Terim, Falcao için kötü haberi canlı yayında verdi!
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2-0 yendikleri Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendiren Fatih Terim "Bugün herkes elinden geleni yaptı ve formasının hakkını vermek için uğraştı. beraber oynama kültürünü artırmamız lazım. Değişikliklere ayak uydurmamız lazım. İkinci yarı başında bir top haricinde pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici. Çok pozisyon bulduk, oyunu domine ettik. Bu da istediğimizdi. Bunu daha çok geliştirmemiz lazım." dedi.

"ŞENER UZUN SÜRE YOK GİBİ"

Sakatlanan Şener Özbayraklı ile ilgili bilgi veren Terim, "Şener Özbayraklı talihsiz sakatlık yaşadı. Mariano ile birlikte çok önemli oyuncu. Real Madrid maçı gibi maçlarda hızlı oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre olmayacak gibi." açıklamasını yaptı.

"FALCAO, REAL MADRİD MAÇINDA YOK"

Radamel Falcao hakkında da açıklama yapan Terim "Falcao, Real Madrid maçında oynamayacak ama yarın sabah İspanya'ya tedavisi için gidecek. 10 gün ya da daha fazla bizimle olamayacak." diye konuştu.

"REAL MADRİD MAÇI DAHA ZOR OLACAK"

Real Madrid maçıyla ilgili de görüşü istenen Terim "Real Madrid maçı buradaki gibi olmayacak. İspanya'da Real Madrid ile oynamak kolay değil, Burada olmadığı gibi.. Ama orada daha zor olacak. Galatasaray çıkıp Galatasaray gibi oynarsak neler olacağını görüyoruz. Çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

#Fatih Terim #Falcao #kötü haber #Galatasaray #Çaykur Rizespor
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