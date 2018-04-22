Fatih Terim'e 'Kebapçı Selo' göndermesi

AYTEMİZ Alanyaspor'un dün akşam Galatasay'ı ağırladığı maçta açılan bir pankart büyük dikkat çekti. "Alanyaspor'a başarılar" yazan pankarttaki resimde, Fatih Terim'in geçtiğimiz yaz damatları ile birlikte kavga ettiği ve yumruk yediği Yüzevler Kebapçısı sahibi Selahattin Aydoğdu'nun fotoğrafı vardı. Terim'e bu pankart ile gönderme yapan Alanyaspor'lu taraftarlar maç boyunca pankartı kameralara gösterdi.