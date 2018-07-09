Fatih Terim'den transfer açıklaması!

FATİH Terim'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası için iyi bir takım oluşturmak zorundayız. İşin bir de ekonomik yönü var. İşin gelirini giderini doğru yönetecek bir spor aklı oluşturmak zorundayız. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Transferde sabırla ilerlemeliyiz. Satmadan bonservisle oyuncu alamayacağımıza göre, doğru zamanı bekleyeceğiz. Taraftarlarımız merak etmesin, nasipse en iyilerini almak istiyoruz. Birini alıyor, satıyor isek bir bildiğimiz vardır. Mevcut kadroyu korumak istiyoruz ama sürprizler olabilir. Galatasaray sürprizleri sever. Ben de isterim bütün transferler yarın burada olsun ama öyle olmuyor maalesef. Transfer benim bildiğim gizli olur. Bundan sonra havaalanında karşılamayı da umarım kaldırırız. Önemli olan giderken yanında olmak. Galatasaray'a değer katan bir akademi kurmak istiyorum. Yavaş yavaş da kuracağız. Genç yetenekler bulmalıyız. Bu sezonki hakkımızı Ozan ile kullanacağız. Ama 7 maç üst üste oynadı ve maalesef burada bizimle yok. Ümit Davala ile Necati Ateş'i bir yere gönderdik. 3-4 gündür burada yoklar. Akademimiz varsa buradan bir şeyler çıkmak üzerine olmalı. Biz de her geldiğimizde her sene 1 ya da daha fazla oyuncu çıkardık. Mümkünse yerli kaleci arıyoruz. Memnun olacağız olursa."